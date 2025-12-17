Haberler

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı, Riyad'da KİK Genel Sekreteri ile görüştü

Güncelleme:
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Körfez İşbirliği Konseyi Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile bir araya gelerek ülkesindeki son gelişmeler ve barış süreci hakkında değerlendirmelerde bulundu. Alimi, ayrılıkçı güçlerin kontrolü ele geçirmesi sonrası gerilimi azaltma çabalarına vurgu yaptı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi ile ülkesinde yaşanan son gelişmeleri ele aldı.

Yemen resmi haber ajansı SABA'nın haberine ve KİK'in internet sitesinde yayınlanan açıklamaya göre, Alimi, Budeyvi ile Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldi.

Görüşmede Alimi, Budeyvi'ye ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin Yemen'in doğusundaki Hadramevt ve El-Mehre illerinin kontrolünü ele geçirmesi sonrası yaşanan son gelişmeler ve Suudi Arabistan ile BAE'nin gerilimi azaltmak için yürüttüğü çabalar hakkında bilgi verdi.

Alimi, güney sorununun çözümü için Riyad Anlaşması ile başlayan sürece işaret etti

Alimi, Körfez Girişimi ve Riyad Anlaşması ile başlayan, Yemenlilerin kendi aralarında yürüttükleri istişarelerle ilerleyen, 2022'de iktidarın devredilmesi ve Başkanlık Konseyi'nin kurulmasıyla sonuçlanan Yemen'deki barış sürecine KİK ülkelerinin verdiği desteği överek, bunun, sürdürülebilir herhangi bir çözüm için hala bir yol haritası niteliğinde "kapsamlı siyasi referanslar" oluşturduğunu vurguladı.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Alimi, Riyad'da 2019'da hükümet ile GGK arasında yapılan istişarelerin kazanımlarının korunması için, başta devlet kurumlarında kontrolün yeniden ele geçirilmesi ve ülke genelinde barış ve istikrarın sağlanması olmak üzere, ortak çabalara ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Alimi, Yemen Başkanlık Konseyi'nin "adil bir ulusal mesele" olarak güney sorunu için Riyad istişarelerinin sonuçlarına ve tüm güvence referanslarına uygun şekilde Yemen halkının özlemlerini karşılayacak tarzda bir çözüm konusunda kararlı olduğunu yineledi.

KİK Genel Sekreteri Budeyvi'den Alimi başkanlığındaki Yemen Başkanlık Konseyi'ne destek vurgusu

KİK Genel Sekreteri Budeyvi de Yemen'de sahadaki güvenlik ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabalara destek verilmesi çağrısında bulundu.

Budeyvi, KİK'in, Yemen'in egemenliğini, birliğini ve toprak bütünlüğünü koruyacak kapsamlı bir siyasi çözüme ulaşmayı hedefleyen Alimi başkanlığındaki Yemen Başkanlık Konseyi'ni desteklediğini vurguladı.

