Yemen'de BAE güçleri geri çekilmeye devam ederken, GGK'ye bağlı unsurlar Reyyan Havalimanı'na baskın düzenledi

Yemen'in doğusundaki petrol zengini Hadramevt vilayetinde, Güney Geçiş Konseyi (GGK) güçlerinin bazı bölgelerden kısmen çekildiği, GGK'ye bazı unsurların ise vilayetteki Reyyan Havalimanı'na baskın düzenlediği ve alanda yağma yapmakla suçlandığı bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi aklıselimle hareket edilmesi, kan dökülmesinin önlenmesi ve gerilimin daha fazla tırmandırılmaması çağrısı yaptı.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) bağlı güçlerin Yemen'den üst üste ikinci günde de çekilmeyi sürdürdüğü bildirildi. Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise yayımladığı son "egemenlik kararlarının" aşılmaması konusunda uyarıda bulundu.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi, Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile yapılan ortak savunma anlaşmasının feshedildiğini duyurdu.

Ülkedeki tüm BAE güçleri ve personelinin 24 saat içinde Yemen topraklarından çekilmesini isteyen Alimi, meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne Hadramevt ve Mehra vilayetlerindeki tüm askeri kamplara girerek kontrolü ele almaları talimatını verdi.

Vatan Kalkanı Kuvvetleri BAE'nin boşalttığı bölgelere yerleşti

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurların, ülkenin doğusunda bulunan Hadramevt vilayetindeki mevzilerinden çekilerek bu mevzileri meşru yönetime bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne devrettiğini duyurdu.

Yemen Enformasyon, Kültür ve Turizm Bakanı Muammer el-İryani, yaptığı açıklamada, "GGK'ye bağlı birlikler, Hadramevt'teki mevzilerden çekildi ve bu mevzileri Vatan Kalkanı Kuvvetleri'ne teslim etti." dedi.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise, dün, ayrılıkçı GGK'ye bağlı güçlerin doğudaki vilayetlerde konuşlanmasını "devlet yönetimine karşı silahlı isyan" olarak niteledi.

-Başkanlık Konseyi'nden gerginliğin daha fazla tırmanmasını önleme çağrısı

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdullah el-Alimi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) "ülkede tansiyonu daha fazla yükseltmemeleri" çağrısı yaptı.

Başkanlık Konseyi Üyesi Alimi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan dün yaptığı açıklamada, ülkenin doğusundaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerini askeri hamlelerle ele geçiren GGK'ye uyarıda bulundu.

Yeni bir yıla girerken Yemenliler olarak aklı selim ve hikmetle hareket etme fırsatlarının olduğuna işaret eden Alimi, "Hadramevt ve Mehra vilayetlerinden gerçek anlamda çekilmeyle kanların dökülmesine ve tansiyonu düşürme fırsatımız hala var." ifadelerini kullandı.

İran destekli Husiler ile uzun yıllardır yaşanan çatışmaları işaret eden Alimi, "Ülkede yeni bir cephenin açılması, hem ekonomik hem de toplumsal açıdan halkın acılarını ikiye katlayacaktır." ifadelerini kullandı.- GGK'ye bağlı birliklerin Reyyan Havalimanı'na baskını

Yemen hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ni (GGK), ülkenin doğusundaki Hadramevt ilinde yer alan Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak yağma eylemi yapmakla suçladı.

Yemen devlet televizyonu, GGK'ye bağlı milis güçlerin doğudaki Hadramevt vilayetinde yer alan Reyyan Havalimanı'na baskın yaparak terminal içindeki her şeyi yağmaladıklarını duyurdu.

Konuyla ilgili GGK'den henüz bir açıklama gelmedi.

Yemen yerel medyasına göre, Hadramevt vilayetinin sahil bölgesinde yer alan Mukella kentide yer alan Reyyan Havalimanı, uluslararası standartlarda faaliyet gösteren bir tesis ancak ülkedeki kriz döneminde BAE güçleri tarafından askeri üs olarak kullanılıyordu.

Yemen devlet televizyonu dün, BAE güçlerinin Reyyan Havalimanı'nı terk etmeye başladıklarını aktarmıştı.

Aden Uluslararası Havalimanı'ndaki gelişmeler

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde yer alan Uluslararası Aden Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurdu.

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etti.

Televizyon kanalı, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlarda operasyonların askıya alındığına işaret etti.

Bu arada Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan kendilerine bir genelge ulaştığı belirtildi.

BAE destekli GGK'ye yakınlığıyla bilinen Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakları Cidde'deki havalimanında aramaya tabi tutma yönündeki sürpriz uygulamayı kınıyoruz."

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.