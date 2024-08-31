Üye Girişi
Haberler

Yemen'de Akaryakıt İstasyonunda Patlama: 5 Ölü, 10 Yaralı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yemen'in Aden kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Patlamanın nedeni henüz belirlenemezken, olayla ilgili acil soruşturma başlatıldı.

Yemen'in güneyindeki Aden kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlamada, 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Sağlık kaynaklardan alınan bilgiye göre, El-Mansura ilçesine bağlı Et-Tıs'in Caddesi'ndeki istasyonda büyük bir patlama meydana geldi.
Araç ve yaya trafiğinin yoğun olduğu yerleşim bölgesindeki patlamada 5 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.
Bölge sakinleri, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mansura Mahallesi 90. Cadde'de bulunan istasyonda yaşanan patlamanın kentin birçok yerinden duyulduğunu belirtildi.
Patlamanın iki apartmanın ortasında bulunan istasyonda yaşanması nedeniyle ölü ve yaralı sayısının artabileceğinden endişe ediliyor.
Bölge sakinleri, patlamanın gaz lokomotiflerinden birinin istasyonda yükünü boşaltması sırasında meydana geldiğini ifade etti.
Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre de Yemen Başbakanı Ahmed Avad bin Mübarek, patlamayla ilgili "acil soruşturma" açılması ve benzer olayların yaşanmaması için acil durum planları ve önleyici tedbirlerin uygulamaya konulması talimatını verdi.

Kaynak: AA / Güncel

Dünya yemen Dünya Güncel Haberler

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

Narin Güran olayında sıcak gelişme! Amcadan sonra anne de gözaltına alındı

 Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

Anne ve amcanın gözaltına alınması sonrası Narin'in babasından ilk sözler

 Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak

Naci Görür, 3 ili açık açık uyardı: Eli kulağında, en az 7.4 şiddetinde deprem olacak
Devlet hastanesi 'Yapacak bir şey yok' dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti

Devlet hastanesi "Yapacak bir şey yok" dedi, özel hastane yarım milyonu alıp hastayı tabutta teslim etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
UEFA Şampiyonlar Ligi fikstürü! 2024-25 Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman? 1-2 Eylül Akaryakıt Fiyatları: Benzine, mazota, motorine zam ya da indirim var mı, gelecek mi? Akaryakıt zammı ne zaman? 1-2 Eylül bugün ve yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, kaç derece? KOSKİ Konya su kesintisi! Karatay, Ereğli, Meram 1-2 Eylül 2024 Konya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! Karabağlar, Bornova, Foça 1-2 Eylül 2024 İzmir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İSKİ İstanbul su kesintisi! Gaziosmanpaşa, Adalar, Pendik su kesintisi listesi! 1-2 Eylül İstanbul'da sular ne zaman gelecek? ASAT Antalya su kesintisi! Muratpaşa, Manavgat, Serik 1-2 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Adana ASKİ su kesintisi! Seyhan, Çukurova, İmamoğlu 1-2 Eylül 2024 Adana su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! İnegöl, Osmangazi, Yıldırım 1-2 Eylül Bursa su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Gaziantep GASKİ su kesintisi! Nizip, Karkamış, İslahiye 1-2 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? ASKİ Ankara su kesintisi! Akyurt, Beypazarı, Çankaya 1-2 Eylül 2024 Ankara su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
title