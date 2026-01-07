Yemen'de geçici başkent Aden'de gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Yemen'de hükümet destekli güçler, geçici başkent Aden'de gece sokağa çıkma yasağı ilan etti.

Amalika Tugayları, Aden Uluslararası Havalimanı'nın Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı unsurlardan ele geçirilmesi üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Güvenlik ve istikrarı artırma çabalarının bir parçası olarak Yemen'in geçici başkenti Aden'de gece sokağa çıkma yasağı ilan ediyoruz. Bu karar acil durumları, güvenlik ve askeri kurumları, sağlık ve hizmet ekiplerini kapsamamaktadır." ifadesi kullanıldı.

Amalika Tugayları'ndan daha önce yapılan açıklamada, GGK'ye bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Uluslararası Aden Havalimanı'nda güvenliğin sağlandığı bildirilmişti.