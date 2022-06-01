Yemeklerden şikayetçi olan işçiler şantiyede isyan çıkardı! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde öğle yemeğinin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçiler, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla yemekhanede isyan çıkardı. Masa ve sandalyeleri kıran çok sayıda işçi ortalığı savaş alanına çevirdi.
İzmir Şehir Hastanesi yemekhanesinde kaydedilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.
YEMEKLERİN YETERSİZ VE NİTELİKSİZ OLDUĞUNU İFADE ETTİLER
Şantiye yemekhanesinde yemeklerin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçilerin aldıkları yanıtın ardından isyan çıkardıkları öğrenildi.
ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ
İnternete düşen görüntülerde çok sayıda işçinin kendilerine hakaret edildiğini öne sürerek masa ve sandalyeleri kırdıkları ve yemekhaneyi savaş alanına çevirdikleri anlar yer aldı.