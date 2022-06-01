Yemeklerden şikayetçi olan işçiler şantiyede isyan çıkardı! Ortalık resmen savaş alanına döndü - Haberler

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Yemeklerden şikayetçi olan işçiler şantiyede isyan çıkardı! Ortalık resmen savaş alanına döndü

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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İzmir Şehir Hastanesi şantiyesinde öğle yemeğinin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçiler, kendilerine hakaret edildiği iddiasıyla yemekhanede isyan çıkardı. Masa ve sandalyeleri kıran çok sayıda işçi ortalığı savaş alanına çevirdi.

İzmir Şehir Hastanesi yemekhanesinde kaydedilen görüntü sosyal medya gündemine bomba gibi düştü.

YEMEKLERİN YETERSİZ VE NİTELİKSİZ OLDUĞUNU İFADE ETTİLER

Şantiye yemekhanesinde yemeklerin yetersiz ve niteliksiz olduğu gerekçesiyle tepki gösteren işçilerin aldıkları yanıtın ardından isyan çıkardıkları öğrenildi.

ORTALIK SAVAŞ ALANINA DÖNDÜ

İnternete düşen görüntülerde çok sayıda işçinin kendilerine hakaret edildiğini öne sürerek masa ve sandalyeleri kırdıkları ve yemekhaneyi savaş alanına çevirdikleri anlar yer aldı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Şehir Hastanesi İzmir Güncel Haberler

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