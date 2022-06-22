Yeğeni, amcasını vurmuştu, ikisi de serbest kaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yeğeni, amcasını vurmuştu, ikisi de serbest kaldı

Demirören Haber Ajansı - Yaşar Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Yeğeni, amcasını vurmuştu, ikisi de serbest kaldı

KONYA'da husumetli olduğu yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Hasan Ü. (45), tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı.

KONYA'da husumetli olduğu yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralanan Hasan Ü. (45), tedavisinin ardından taburcu olduktan sonra gözaltına alındı. İfadelerinde aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını belirten amca ve yeğen, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.

Olay, dün saat 19.40 sıralarında Seydişehir ilçesi Taraşçı Mahallesi Boğaz mevkisinde meydana geldi. Hayvan otlatan Hasan Ü., 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp, yeğeni Görkem Ü. tarafından tüfekle vurularak yaralandığını belirterek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye hareket eden jandarma ve sağlık ekipleri, belirli bir noktada araçları bırakıp, dağlık arazide yaklaşık 2 kilometre yürüdükten sonra Hasan Ü.'ye ulaştı. Mahallelinin de yardımıyla dağlık bölgeden indirilen Hasan Ü., ambulansla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olaydan sonra kaçan Görkem Ü. ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Tedavisinin ardından taburcu olan Hasan Ü. jandarma tarafından gözaltına alındı. İfadelerinde aralarında çıkan arbede sırasında tüfeğinin ateş aldığını ve yerden seken saçmaların isabet ettiğini belirten amca ve yeğen, sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı.


Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun - Güncel

Seydişehir Jandarma Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title