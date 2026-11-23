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BANJUL/ Yunus Emre Enstitüsü (YEE), Gambiya'nın başkenti Banjul'da, Osmanlı Devleti'nin son döneminin ve Sultan II. Abdülhamid'in saltanatının ele alındığı "II. Abdülhamid ve Son Osmanlı Yüzyılı" konferansı düzenledi.

YEE Banjul Türk Kültür Merkezi ile Gambiya Yazarlar Birliği işbirliğinde düzenlenen konferans, Türkiye'nin Banjul Büyükelçisi Özgür Gökmen'in açılış konuşmasıyla başladı.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Başkanı Prof. Dr. Enes Kala'nın çevrim içi katıldığı programda, Gambiya Yazarlar Birliği Başkanı Prof. Dr. Cherno Omar Barry, Osmanlı Devleti'nin tarihsel gelişimini değerlendirdi.

Barry, Ertuğrul Gazi ve Osmanlı Devleti'nin kuruluşundan başlayarak Sultan II. Abdülhamid'in saltanatını ve imparatorluğun son dönemini ele aldı.

Konferansta Osmanlı Devleti'nin diplomasi ve hilafet politikaları, Afrika ve Asya ile ilişkileri, eğitim ve altyapı alanındaki çalışmaları ile dönemin uluslararası gelişmeleri değerlendirildi.

Katılımcıların sorularının yanıtlandığı ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulduğu programın sonunda Büyükelçi Gökmen, Barry'ye çiçek takdim etti.

Etkinlik, Osmanlı dönemi klasik Türk müziği dinletisi ile sona erdi.

YEE, konferansın Türkiye ile Gambiya arasındaki kültürel bağların güçlendirilmesine ve tarih aracılığıyla toplumlar arasında karşılıklı anlayışın geliştirilmesine katkı sağlamayı amaçladığını belirtti.

Kaynak: AA