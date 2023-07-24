Yeditepe Üniversitesi Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi açıldı

Yeditepe Üniversitesi, tüm sektörlerde aranan yetkin yazılımcı ve bilişimci ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek amacıyla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ni açtı.

Yeditepe Üniversitesi, tüm sektörlerde aranan yetkin yazılımcı ve bilişimci ihtiyacının karşılanmasına katkı vermek amacıyla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ni açtı.

Üniversitede; 2001 yılında açılan Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 2008 yılında açılan Yönetim Bilişim Sistemleri, 2019 yılında açılan Bilgi Güvenliği Teknolojisi ve 2019 yılında açılan Yazılım Geliştirme bölümleri güncellenen programlarıyla Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde eğitim vermeye devam edecek. Yüzde 100 İngilizce eğitim verecek fakültede, bilişim çağının gerektirdiği niteliklere sahip bilişimcilerin yetiştirilmesi amaçlanıyor.

FAKÜLTE KONTENJANI

Bu yıl toplam 267 öğrenci alacak fakültede, bölümlere göre alınacak öğrenci sayısı şöyle:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi Bölümü, 7 burslu, 37 yüzde 50 burslu ve 8 ücretli olmak üzere toplam 52 öğrenci; Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri, 9 burslu, 49 yüzde 50 burslu ve 7 ücretli olmak üzere toplam 65 öğrenci; Yazılım Geliştirme 9 burslu, 44 yüzde 50 indirimli ve 10 ücretli olmak üzere 63 öğrenci; Yönetim Bilişim Sistemleri ise 11 burslu, 66 yüzde 50 indirimli ve 10 ücretli olmak üzere toplam 87 öğrenci.

Bilgi Güvenliği Teknolojisi, Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri ile Yazılım Geliştirme bölümleri sayısal puanıyla; Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü ise eşit ağırlıklı puanıyla öğrenci kabul edecek.

UYGULAMALI DERSLER SEKTÖRDEN UZMANLAR TARAFINDAN VERİLECEK

Bölümlerin yenilenen ders planlarında programlama, yazılım geliştirme ve bilişim konularında bilgi ve uygulama temellerini oluşturan çekirdek dersler tüm bölümler için ortak fakülte dersleri olarak yürütülecek. Ders planlarında zorunlu çekirdek derslerin yanı sıra bölümlerin kendi alanlarına yönelik uzmanlık dersleri yer alıyor. Fakültede ortak açılan; web yazılım teknolojileri, mobil yazılım teknolojileri, yapay zeka, veri bilimi, bilgisayar oyunları, makina öğrenmesi gibi güncel konulardaki seçmeli derslerle öğrencilere güncel ilgi alanlarında eğitim alma fırsatı yaratılacak.

Bölümlerde teorik dersler alanlarında yetkin akademisyenler, uygulamalı dersler ise sektörden gelen, alanlarında isim yapmış uzmanlar tarafından verilecek.

MEZUNLARIN KARİYER OLANAKLARI

Fakültenin bölümlerinden mezun olanların kariyer olanakları ise üniversite tarafından şöyle açıklandı:

Bilgi Güvenliği Teknolojisi: Bölüm mezunları bilgi işlem merkezleri ve yazılım firmaları başta olmak üzere, elektronik bilginin olduğu her alanda sistem güvenliği uzmanı, siber güvenlik uzmanı, bilgi işlem uzmanı, sistem ve ağ danışmanı, sistem destek uzmanı ve programcı pozisyonlarında çalışabiliyorlar. Siber saldırı hedefleri arasında küresel boyutta beşinci sırada olan Türkiye'nin, şu anda siber güvenlik konusuna hakim ve teorik bilgilere sahip en az 2000 uzmana ihtiyaç bulunuyor.

Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri: Bölüm mezunları bilgisayar programcısı ve yazılım geliştiricisi, sistem tasarımcısı ve yöneticisi, ağ yöneticisi, veri tabanı sistemleri uzmanı, web tasarım uzmanı, bilişim güvenliği uzmanı gibi bilişim teknolojisi ile ilgili pozisyonlarda görev alabiliyorlar. İşletme yönetimine ilişkin muhasebe, yönetim ve organizasyon bilgileriyle donatılmış olmaları nedeniyle e-ticaret sistemleri, kurumsal sistemler, tedarik zinciri yönetim sistemleri, hareket işleme sistemleri, karar destek sistemleri, bilgi yönetim sistemleri, uzman sistemler, veri madenciliği, sanal gerçeklik teknolojileri, bulut sistemleri ve mobil iletişim sistemleri gibi sistemlerin tasarlanması, kurulumu ve yönetimi için telekomünikasyon, e-ticaret, e-iş, bankacılık, sigortacılık, muhasebe ve benzeri pek çok sektörde ve alanda yöneticilik, koordinatörlük, proje yöneticiliği veya danışmanlık gibi görevlerde çalışabiliyorlar.

Yazılım Geliştirme: Günümüzün bilişim sektöründe Web Tabanlı Uygulama Geliştiricisi, Mobil Uygulama Tasarımcısı/Geliştiricisi, Veri Tabanı Yöneticisi/Uzmanı, Proje Yöneticisi, Bilgisayar Ağları Uzmanı/Yöneticisi, büyük çaplı yazılım projelerinde Yazılımcı, kullanıcıya yönelik ve sisteme yönelik uygulama geliştiricisi ihtiyacı bulunuyor.

Yönetim Bilişim Sistemleri: Bölüm mezunları; iş analizi ile gereksinimleri belirledikten sonra işletmenin stratejik hedefleri doğrultusunda en uygun bilişim sistemlerini tasarlayıp, gerekirse geliştirme yönünde önderlik edici becerilere sahip, işletmeciler ile bilişimciler arasında iletişimi sağlayacak uzman kadroyu oluşturabiliyorlar. Ayrıca, internet teknolojileri ile kurumsal süreçlerin entegrasyonunu sağlayarak işletmelerin e-iş, sosyal medya ve benzeri ihtiyaçlarına katkıda bulunabiliyorlar. Bilişim hizmetleri veren şirketler başta olmak üzere, her sektördeki kuruluşlarda iş analisti, sistem analisti, veri analisti, kurumsal kaynak planlaması yazılımları uzmanı, iş zekası uzmanı, organizasyon, e-ticaret ve proje yöneticisi olarak çalışabiliyorlar.