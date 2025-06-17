Yedikule Hastanesi'nde Bıçak Parası Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ameliyat gününü öne almak bahanesiyle bağış adı altında bıçak parası talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 1 profesör 1 doçent ve 3 doktor olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel