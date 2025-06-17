Yedikule Hastanesi'nde Bıçak Parası Soruşturması: 11 Şüpheli Gözaltında

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde hastalardan bıçak parası talep edildiği ihbarları üzerine başlatılan soruşturmada, 1 profesör, 1 doçent ve 3 doktorun da aralarında bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde ameliyat gününü öne almak bahanesiyle bağış adı altında bıçak parası talep edildiği yönündeki ihbarlar üzerine soruşturma başlatıldı. İstanbul, Mersin ve Tekirdağ'da eş zamanlı yapılan operasyonda 1 profesör 1 doçent ve 3 doktor olmak üzere 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İran'ın İsrail'i neden gece vurduğu ortaya çıktı

İran neden hep gece saldırıyor? İşte arkasında yatan 2 gerçek
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burak Özçivit'in yeni oyuncağının fiyatı dudak uçuklattı

Yeni oyuncağıyla ilk defa görüntülendi, fiyatı adeta dudak uçuklattı
Süper Lig devinden Merih Demiral bombası

Süper Lig devinden Merih bombası
Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor

Otomobil alacaklar dikkat! ÖTV sil baştan değişiyor
Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz

Melisa Döngel'den kovboy şapkalı cesur poz
Hakemin yanında yaptı! Boca Juniors maçında Kerem Aktürkoğlu'nu çıldırtan hareket

Boca Juniors maçında Kerem'i çıldırtan hareket
İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?

İran'ın dini lideri Ali Hamaney kimdir ve ailesi ne kadar güçlü?
İran Harbiye Genelkurmay Başkanı Ali Şadmani öldürüldü

İsrail duyurdu: Yeni genelkurmay başkanını da öldürdük
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.