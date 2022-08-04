Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısına geçip ÖSYM'yi suçladı: Soruları özensiz hazırlamışlar - Haberler

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Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısına geçip ÖSYM'yi suçladı: Soruları özensiz hazırlamışlar

KPSS'de soru skandalı ile gündeme gelen Yediiklim Yayıncılık sahibi Münir Çelik, kameralar karşısına geçerek kendini savundu. 20 sorunun birebir aynı olduğu iddiasını yalanlayan Çelik, "Soruların ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada" dedi.

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KPSS'de çıkan soruların Yediiklim Yayınevi denemelerindeki bazı sorularla aynı olması sonrasında sınav iptal edildi. ÖSYM Başkanı görevden alınırken sınavla ilgili inceleme başlatıldı.

Yayınevinin adreslerinde ise dün gece arama yapıldı. Bugün kameralar karşısına geçen yayınevi sahibi Münir Çelik, Ostim'deki Yediiklim Yayınevi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) yaptığı sınavlar için soru, deneme ve yaprak testi hazırladıklarını kaydetti.

ÖSYM'nin genel kültürden soracağı 120 soru için Yediiklim Yayınevi uzmanlarının özgün sorular hazırladığını dile getiren Çelik, soruları geçmiş yıllardakilerden esinlenerek hazırladıklarını ifade etti.

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Soruları "herhangi birilerine özel" hazırlamadıklarını savunan Çelik, "Sosyal medyada dolaşan 20 adet noktası, virgülüne kadar aynı (ÖSYM soruları ile) denilen sorularla ilgili iddialar asılsızdır. Öyle bir soru yoktur, olması da mümkün değildir, hayatın gerçeklerine aykırıdır. İddia edildiği gibi sorular bize verilmiş değil. Bu yayınevinin tarihinde böyle bir şey yok." diye konuştu.

Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısına geçip ÖSYM'yi suçladı: Soruları özensiz hazırlamışlar

Devlet Denetleme Kurulu ile konuyla ilgili görüştüklerini aktaran Çelik, olayda kendilerinin mağdur olduğunu savundu. Suçu ÖSYM'ye atan Çelik, "Her türlü saldırıya geçtiler. 1 milyon 600 bin gencin mağdur olmasına üzüldük. Soruların ÖSYM tarafından özensiz hazırlandığı yönünde bir sonuç çıkıyor burada" dedi.

AA / Fırat Taşdemir - Güncel

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