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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Faaliyetleri ve Gelecek Projeleri

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği'nin Faaliyetleri ve Gelecek Projeleri
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Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, deprem sonrası Türkiye ve Gazze'deki insani yardım çalışmalarını paylaştı. Dernek, Gazze'de günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ulaştırırken, Yemen ve Somali'de de yardım kampanyaları yürütmektedir.

Yedi Başak İnsani Yardım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Bulut, derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Merkez Yenişehir ilçesindeki Büyükşehir Öğretmenevinde gazeteciler ile bir araya gelen Bulut, 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye ilk ulaşan sivil toplum kuruluşlarından biri olduklarını belirtti.

Depremin ilk gününden itibaren çorba dağıtarak vatandaşların yanında olduklarını dile getiren Bulut, deprem bölgesinde sıcak yemek, barınma, ısınma, hijyen malzemesi, gıda kolileri, kıyafet ve oyuncak yardımları yaptıklarını kaydetti.

Gazze'de 7 Ekim 2023'te başlayan saldırılar sonucunda büyük bir insani kriz yaşandığını belirten Bulut, şöyle konuştu:

" Gazze'de 2016 yılından bu yana aktif olarak çalışıyoruz. Günlük 20 bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz. Gıda kolisi, içme suyu, hijyen seti, çocuklara psikososyal destek, aile ziyaretleri ve nakit yardımları gibi çok yönlü bir yardım programı yürütüyoruz. Ayrıca 10 bin çadır kampanyası başlattık. Amaç, Gazze halkını soğuktan koruyacak bir yuva sağlamak."

Derneğin Yemen ve Somali'deki çalışmalarına da değinen Bulut, Yemen'de gıda, hijyen malzemesi ve içme suyu dağıtımı yaptıklarını, Somali'de ise sellerden etkilenen 2,5 milyon kişi için geniş çaplı bir yardım kampanyası yürüttüklerini söyledi.

Bağışçıların desteğinin insani yardım çalışmalarında kritik bir rol oynadığını vurgulayan Bulut, "Gazze, Yemen ve diğer bölgelerdeki kardeşlerimizi yalnız bırakmamalıyız. Daha fazla destekle daha fazla insana ulaşabiliriz." dedi.

Programda, derneğin gelecekte hayata geçirmeyi planladığı projeler ve kampanyalar hakkında da bilgi verildi.

Kaynak: AA / Osman Bilgin - Güncel
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