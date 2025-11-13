ÖLÇME, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) Başkanlığı, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (2025-YDS/2), 16 Kasım Pazar günü yapılacağını duyurdu.

Ösym'den yapılan yazılı açıklamaya göre; sınav, yurt içinde 81 il ve Lefkoşa ile Bişkek'te toplam 89 sınav merkezinde düzenlenecek. Sınav için 315 bina ve 4 bin 758 salon kullanılacak. Sınav, saat 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecek. Kırgızistan-Bişkek'te sınav Türkiye saati ile 10.15'te başlayacak. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. 13.15'te sona erecek sınavda ek süre verilmesi uygun bulunan engelli adaylar, 30 dakika ilave sürelerini kullanabilecek. YDS/2 Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılacak. Kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günü saat 10.00'a kadar açık bulundurulacak. Sınav sonuçları, 5 Aralık'ta açıklanacak. Sınavın geçerlilik süresi, kurumların kendi mevzuatındaki geçerlilik süresi olacak. Ayrıca kurumlar kendilerine uygun geçerlilik süresi belirleyebilecek.

'107 BİN 746 ADAY BAŞVURU YAPTI'

Açıklamada görüşlerine yer verilen ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adayların yabancı dil bilgisi düzeylerini nesnel ve güvenilir biçimde ölçen YDS pazar günü yapılacak. Bu yıl oluşan ihtiyaçlar doğrultusunda YDS/İngilizce de uygulandı. Akademik atamalarda, kurumların yurt içi ve yurt dışı uygulamalarında YDS sonuçları kullanılabilecek. Almancada 1482, Arapçada 6 bin 153, Fransızcada 1011, İngilizcede 98 bin 176, Rusçada 924 aday olmak üzere toplam 107 bin 746 aday sınava başvuru yaptı. Sınava başvuran gaziler ile şehit ve gazilerin eş ve çocukları sınav ücretinden muaf tutuldu, bu haktan 963 aday yararlandı. Sınava 343 engelli aday katılacak. Engelli adayların uygun bir ortamda sınava katılabilmeleri için gerekli çalışmalar yapıldı. Sınavda emniyet personeli dahil 16 bin 461 kişi görev yapacak. Sınava katılacak tüm adaylara başarılar, görevlilere kolaylıklar dilerim" dedi.