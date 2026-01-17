Türk Edebiyatı Vakfının 'Yazı Editörlük ve Medya Kursu' yeni mezunlarını verdi

Türk Edebiyatı Vakfı tarafından, edebiyatçı yazar Mehmet Nuri Yardım'ın yönetiminde düzenlenen "Yazı Editörlük ve Medya Kursu"nun 2025 yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Vakfın Sultanahmet'teki merkezinde düzenlenen törende, üç ay süren kurs sonunda 36 öğrenciye başarı belgesi verildi.

Törende, Türk Edebiyatı Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı'nın selamlama konuşmasının ardından Yardım, "Tanıdığım Şairler, Yazarlar, Sanatkarlar" başlıklı bir sunum yaptı.

"Yazı Editörlük ve Medya Kursu"nun aynı zamanda eğitmeni olan Yardım, Türkiye'nin dünyanın en zengin kültürel miraslarından birine sahip olduğunu belirterek, "Bu kadar değerli ismi her devlet yetiştiremez. Türkiye, kültürel olarak Oğuzların ve Selçukluların devamıdır. Kendimizi hiçbir şekilde küçük görmeye hakkımız yok." dedi.

Kültür ve edebiyat dünyasına katkıda bulunan insanların unutulmaması gerektiğini vurgulayan Yardım, arasında Ahmet Kabaklı, Abdurrahim Karakoç, Alaeddin Yavaşça, Ali Ulvi Kurucu, Ayşe Şasa, Bahattin Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Cemil Meriç, Halil İnalcık, Halit Refiğ, Necip Fazıl Kısakürek, Nuri Pakdil, Ömer Lütfi Mete, Rasim Özdenören, Semavi Eyice, Servet Kabaklı, Sezai Karakoç, Şule Yüksel Şenler ve Şaban Teoman Duralı'nın bulunduğu alanında usta birçok isimden bahsetti.

Mezuniyet törenine, edebiyat dünyasından Mehmet Şadi Polat, Mustafa Yılmaz, Mahmut Topbaşlı, Turan Demir, İsmail Yiğit, Şerif Aydemir, Ebubekir Erdem, Haluk İmamoğlu, Lütfullah Parıltı, Muammer Erkul, Gülcihan Demirci, Bekir Tuncer Salihoğlu ve Menekşe Özkaya'nın yanı sıra birçok isim katıldı.

Konuklar eğitimi tamamlayan öğrencilere başarı belgelerini takdim ederek, bazı tavsiyelerde bulundu ve hatıralarını nakletti.

Katılımcılar, "Yolu Yazı Kursu'ndan Geçenler" sergisini de ziyaret etti. Kursun 17 yıllık köklü geçmişini ele alan sergide, geçmiş dönemlerde kursa katılan ve mezun olan öğrencilerin yayımladıkları kitaplar, dergiler ve gazeteler yer alıyor.

Kurs kapsamında başarı belgesi almaya hak kazanan öğrenciler arasında ise Ahmet Hakan Kara, Ali Enes Dağ, Ayşe Sena Karakuş, Azize Üstel, Beyza Ataç, Beyza Kılıç, Beyzanur Sena Tümsek Akarsu, Burak Altay, Celal Çelik, Duygu Güneş, Enes Celil Özten, Ercan Topçu, Erdem Atalay Gülmez, Faruk Nuyan. Hayrünnisa Atıl, Hilal Yağmur Issı, İlter Çelik, Kemal Kaya, Mehmet Aykaç, Melike Tok, Melisa Çınar, Meryem Erva Kılıç, Mustafa Çağrı Cangir, Mustafa Hakkı Sezgin, Mustafa Özkul, Mustafa Süzgün, Neşe Kaya, Osman Açıkgöz, Rabia Nur Gürlük, Semiha Son, Semra Gündoğan, Sıla Esen, Şevvalnur Sekmen, Volkan Taşkıran, Yasemin Atım ve Zehra Güler bulunuyor.