Yazarlık Mektebi Başladı: Geçmişe Hakim Aydınlar Yetişiyor

Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği (TDED) ile İstanbul Üniversitesi iş birliğinde düzenlenen "Yazarlık Mektebi" faaliyetine başladı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, teorik ve uygulamalı ücretsiz eğitimlerin açılış dersi, TDED Genel Başkanı Ekrem Erdem tarafından verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erdem, kökeniyle barışık ve geçmişini bilen aydın nesiller yetiştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Yazarlık Mektebi'nin dördüncüsünü gerçekleştirdiklerini aktaran Erdem, şunları kaydetti:

"Yazarlık Mektebi'nde amacımız, derneğimizin de başlıca amacı olan doğru ve güzel Türkçe kullanma konusunda şuurlu, dünümüzü, tarihimizi, değerlerimizi bilen ve bu bilgileri işleyen aydın insan yetiştirmektir. Kendi kültürüne, tarihine, değerlerine hakim yazarlar kazandırmak istiyoruz. Hala geçmişteki isimlerin eserleri okunduğuna bakılırsa, günümüzde geleceğe miras bırakılacak eserlerin varlığı üzerine düşünmemiz gerekir. Bu milletin değerlerine yönelik metinler kaleme alan münevverlerin hiç unutulmadığını görüyoruz. Yazarlık Mektebi böyle yazarlar yetiştirmek için önemli."

Program 13 hafta sürecek

Dersler cumartesi günleri dernek genel merkezinde verilecek. 13 haftalık eğitim süresince metin incelemelerine, metin üretimine ve uygulamaya yönelik bir yöntem izlenecek.

Eğitimlerin sonunda İstanbul Üniversitesi onaylı katılım belgesi verilecek. Programda şiir üzerine Aykut Nasip Kelebek ve Zafer Acar, hikaye üzerine Yunus Emre Özsaray ve Filiz Ferhatoğlu, roman üzerine Aytaç Ören ile Filiz Ferhatoğlu, deneme üzerine Üzeyir İlbak ve Elif Sönmezışık Aydın ders verecek.