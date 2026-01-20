Haberler

Pera Müzesi'nde yayımcılığın bugünü ve yarını konuşulacak

Güncelleme:
Medusa Yayınları'nın kurucusu Sevi Sönmez ve Tersine Kitap'ın kurucusu Alican Saygı Ortanca, yazar-editör sohbetleri çerçevesinde bağımsız yayınevlerinin güncel pratiklerini ele alacakları söyleşiye katılacak.

Medusa Yayınları'nın kurucusu Sevi Sönmez ve Tersine Kitap'ın kurucusu Alican Saygı Ortanca, Suna ve İnan Kıraç Vakfı Pera Müzesi tarafından Atlas Publishing Lab işbirliğinde düzenlenen "Yazar Editör Sohbetleri" serisine katılacak.

Müzeden yapılan açıklamaya göre, söyleşi, Atlas Publishing Lab'in kurucusu Eda Çaça'nın yönetiminde 29 Ocak'ta gerçekleştirilecek.

Yayımcılığın güncel yönelimlerini ve yeni yayımcılık girişimlerini odağına alan etkinlikte, bağımsız yayınevlerinin kuruluş motivasyonları, editoryal tercihleri ve yayımcılık anlayışları üzerinden güncel yayımcılık pratikleri ele alınacak.

Katılımcılar, kendi yayınevlerinin seçkilerinden yola çıkarak yayımcılığın karşı karşıya olduğu imkanları ve zorlukları, Türkiye ve dünyada öne çıkan eğilimler ve akımlar eşliğinde tartışmaya açacak.

Etkinlik, Pera Müzesi Oditoryumu'nda ücretsiz gerçekleştirilecek.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
