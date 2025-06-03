Yaz Dönemi Mehteran Gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda Başladı

Yaz Dönemi Mehteran Gösterileri Dolmabahçe Sarayı'nda Başladı
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Milli Saraylar Başkanlığı tarafından düzenlenen mehteran gösterileri, Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekti. Gösteriler, yaz boyunca devam edecek. Mehteran Birliği, tarihi marşları ve geleneksel kostümleriyle performans sergiliyor.

Milli Saraylar Başkanlığı tarafından gelenek haline getirilen yaz dönemi mehteran gösterileri ziyaretçilerle buluştu.

Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde başlayan gösteriler, yerli ve yabancı turistlerin beğenisini kazandı.

Yaklaşık 30 dakika süren gösteride "Segah Peşrevi", "Şehzade Süleyman Marşı", "Tarihi Çevir", "Mehterhane-i Hakani Marşı", "Ordu Marşı" ve "Hücum Marşı"nın da aralarında bulunduğu repertuvar seslendirildi.

Mehter icrasını aslına uygun olarak sergileyen, müzik eğitimi almış profesyonel kişilerden oluşan Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği, dönemin müzik kültürünü yansıtan kostümleri ve geleneksel enstrümanlarıyla gösteride yer aldı.

Gösteriler yaz boyunca devam edecek

Tarihi 11. yüzyıla dayanan, yüzyıllar boyunca Türk ordularının moral ve motivasyon kaynağı olan mehter, zaferlerin müzikal sesi olarak beğeniyle izleniyor ve hafızalarda yer buluyor.

Mehteran Birliğinin tarihi marşları, yaz boyunca üç sarayın avlusunda yankılanacak.

Mehteran gösterileri, salı günleri Dolmabahçe Sarayı'nın Hazine Kapısı önünde, çarşamba günleri Topkapı Sarayı'nın Babüssaade girişinde, perşembe günleri ise Yıldız Sarayı'nın 1. avlusunda saat 11.00'de başlayacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
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