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Yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı

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Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların mevsim normallerine dönmesiyle yaylalara göç başladı. Yüzlerce koyun sürüsü ile başlayan maceralı yolculukta yaylaların yolunu tutan besiciler kilometrelerce yol kat ediyor.

Yaylalara zorlu göç yolculuğu başladı

TRABZON - Doğu Karadeniz Bölgesi'nde havaların mevsim normallerine dönmesiyle yaylalara göç başladı. Yüzlerce koyun sürüsü ile başlayan maceralı yolculukta yaylaların yolunu tutan besiciler kilometrelerce yol kat ediyor.

Doğu Karadeniz Bölgesi'nde hava sıcaklıklarının artması ve yüksek kesimlerde karların erimesiyle yaylalara göç başladı. Her yıl Ekim-Kasım gibi yayladan dönüşe geçen ve bahar aylarının gelmesiyle yaylara tekrar göç eden besicilerin asırlardır devam eden geleneği bu yıl da sürdü. Zorlu mesaide kilometrelerce yol kat eden ve hayvanlarının başından bir an olsun ayrılmayan besiciler yüzlerce koyun sürüsü ile karayolu ve dağlık alanlardan geçiyor. Coğrafi şartlar nedeniyle çoban köpekleri eşliğinde süren göç yolculuğu sürücüler tarafından da ilgiyle takip ediliyor. Yoldan geçen araçların ilerleyişini zorlaştıran sürüdeki koyunlar ise sürücüler tarafından cep telefonu ile görüntüleniyor.

Trabzon'un Akçaabat ilçesinden yaklaşık 700 koyun ile Gümüşhane yaylalara gitmek için yola giden sürüde bulunan besicilerden Turgut Dursun, yaylada 6 ay kalacaklarını belirterek "Yolculuğa devam ediyoruz. Artık zamanı gelmişti. Havalar ısındı diyerek yolu çıktık ama kar yağdı. Yolculuğumuz Akçaabat ilçesinden başladı Gümüşhane'ye kadar sürecek. Yaklaşık 700 koyun ile bu yolculuğa başladık. Yaklaşık 4 gün sürüyor. Yaylada 6 ay kalacağız" dedi.

"Zahmeti dünyaya bedel, ama seviyoruz"

Besicilerden Mustafa Taylan da, belirli noktalarda durarak çadır kurduklarını dile getirerek, "Zigana dağından geçerek Gümüşhane'ye ulaşacağız. Yüzlerce koyun ile sürüsü ile yolculuk başladı. Havalar kötü, karın yağması bizi olumsuz etkiledi. Yolculuğumuzda belirli noktalarda durarak çadır kuruyoruz. Her yıl bunu geleneksel olarak yapıyoruz" şeklinde konuştu.

Zorlu bir yolculuğa başladıklarını dile getiren Ali Dursun ise, "Yaz geldi 6 ay kalacağımız yayla yoluna nasipse başladık. Zorlu bir yolculuk. Bizim gibi olan besicilere bir çözüm bulmaları lazım. Yola sığmıyoruz. Bu yolculuğun zahmeti dünyaya bedel. Ama seviyoruz. Allah nasip ederse 6 ay yaylada kalacağız. Kış aylarında tekrar köye dönüş yapacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

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