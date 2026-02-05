Bingöl'de elektrik kesintisi, helikopter destekli çalışmayla giderildi

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyünde, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle devrilen elektrik direkleri jandarmaya ait helikopterle ulaştırılan ekiplerin çalışmasıyla onarıldı.

Kentte önceki günlerde etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi, yaşamı olumsuz etkilemeye devam ederken, Yayladere ilçesine bağlı Çalıkağıl köyü, 2 elektrik direğinin devrilmesi sonucu elektriksiz kaldı. Yolların kapalı ve arazinin sarp olduğu bölgede karadan müdahale mümkün olmayınca çalışma havadan yapıldı. Bu kapsamda sabah saatlerinde Tunceli'den havalanan Jandarma helikopteriyle enerji şirketine bağlı 10 kişilik teknik ekip arıza noktasına ulaştırıldı. Dondurucu soğuk altında yürütülen çalışmalarla devrilen direkler onarılarak enerji nakil hattı yeniden devreye alındı ve köye elektrik verildi.