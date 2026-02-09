Haberler

Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sınır duvarı yakınındaki 30 kişinin Suriye'den kaçak yollarla kente girmeye çalıştığını belirledi.

Ekipler tarafından yakalanan yabancı uyruklular, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne götürüldü.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel
