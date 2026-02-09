Hatay'da yurda yasa dışı yollarla girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu yakalandı
Hatay'ın Yayladağı ilçesinde, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 30 yabancı uyruklu, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan kişiler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel