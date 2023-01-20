Yayanın ölümüne neden olan, otomobilini bırakıp kaçan sürücü doktor çıktı

TEKİRDAĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faytoncu'ya (63) çarpıp ölümüne neden olan, otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan K.E.B. yakalandı.

TEKİRDAĞ'da, yolun karşısına geçmek isteyen Ömer Faytoncu'ya (63) çarpıp ölümüne neden olan, otomobilini kaza yerinde bırakıp kaçan K.E.B. yakalandı. Asistan doktor olan K.E.B.'nin 0,75 promil alkollü çıktığı belirtildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Süleymanpaşa ilçesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. Yakındaki üst geçidi kullanmayıp yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Faytoncu'ya, hızlı olduğu öne sürülen 33 AEZ 55 plakalı otomobil çarptı. Faytoncu metrelerce savrulurken, sürücü ise aracını kaza yerinde bırakıp kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Faytoncu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi. Ömen Faytoncu'nun cenazesi, yapılan incelemenin ardından Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazanın ardından güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, sürücünün Namık Kemal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde görevli asistan doktor K.E.B. olduğunu belirledi. Evinde gözaltına alınan K.E.B.'nin yapılan kontrolünde 0,75 promil alkollü olduğu belirlendi.