Yaya Geçidinde Kazaya Kurban Giden Sezai Bayar Yaralandı

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Sezai Bayar, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Olay sonrası sürücü gözaltına alındı ve soruşturma başlatıldı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde yaya geçidinden yolun karşına geçmeye çalışan Sezai Bayar, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Cemaliye Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerinde meydana geldi. Sazai Bayar, yaya geçidinden yolun karşısına geçerken, Halil İbrahim K.'nin kullandığı 59 AKA 331 plakalı otomobil çarptı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Bayar, özel bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis, otomobil sürücüsü Halil İbrahim K.'yi gözaltına aldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber- Kamera: Mehmetcan ARSLAN/ÇORLU(Tekirdağ),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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