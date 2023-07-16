Yavuzeli'nde buğday ve arpa hasadı sürüyor
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Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde buğday ve arpa hasadı sürüyor. Çiftçiler yüksek rekolte bekliyor.
Yavuzeli'nde buğday ve arpa hasadı sürüyor
GAZİANTEP - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde buğday ve arpa hasadı sürüyor.
Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde buğday ve arpa hasadı devam ederken çiftçiler ise yüksek rekolte bekliyor. Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen illerden olan Gaziantep'te buğday ve arpa hasadı başladı. Çiftçiler biçerdöverlerin girdiği tarlalarından ürünlerini traktörlerine yükleyerek depolarına götürürken, çiftçiler, bu sene yaklaşık 31 bin dönüm arazide ekilen buğday ve arpa'dan yüksek rekolte bekliyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mahmut Genç - Güncel