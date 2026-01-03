Haberler

Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde Şiddetli Rüzgar Alarmı 2'nci Seviyeye Çıkarıldı

Güncelleme:
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde saatte 80 km'nin üzerine çıkan rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesinin devreye alındığını duyurdu. Sürücülerden hızlarını düşürmeleri ve dikkatli olmaları istendi.

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde saatte 80 km'nin üzerine çıkan, zaman zaman 90 km/s'yi aşan rüzgar nedeniyle 2. alarm seviyesinin devreye alındığını duyurdu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ortalama 80 km/s üzeri ve zaman zaman anlık 90 km/s geçen şiddetli rüzgar nedeniyle 2. Alarm seviyesi uygulanmaktadır. Bu nedenle sürücülere Değişken Mesaj İşaretleri (VMS) aracılığı ile hızlarını 60 km/s düşürmeleri yönünde uyarı yapılmaktadır. Gece saatlerinde rüzgarın şiddetini arttırması beklenirken, gerekli tedbirler alınmıştır. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü kullanan sürücülerden dikkatli olmalarını ve uyarıları dikkatlice takip etmelerini rica eder, güvenli seyahatler dileriz" denildi.

