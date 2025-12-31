Yavuz Ağıralioğlu'ndan Yeni Yıl Mesajı: "İçinde Huzurla Yaşayacağınız Memleketimiz İçin Gece Gündüz Mücadele Edeceğiz"

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni yıl dolayısıyla paylaştığı videolu mesajda, "Tüm Türkiye'de teşkilatlanmış, gece gündüz teşkilatlarında güçlü Türkiye için çalışan arkadaşlarıyla bütün memleketi kucaklamış bir hareket olarak, önümüzdeki sene de sizin için çalışmaya söz veriyoruz. İçinde huzurla yaşayacağınız memleketimiz için gece gündüz mücadele edeceğiz" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, yeni yıl dolayısıyla sosyal medya hesabından video mesaj paylaştı. Ağıralioğlu, videolu mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Aziz milletim, 2025'in son günündeyiz, 2026'ya giriyoruz. Milletimize; nice sağlıklı, huzurlu, bereketli, bolluk içinde, esenlik içinde, özgürlük içinde yaşayabileceği yıllar diliyoruz. 2025'in muhasebesini yaptık, 2026'ya umutla girmeye gayret ediyoruz. 2026 yılında, 2025'ten çıkardığımız dersleri 2026'ya kuvvet etmeye gayret ediyoruz. Biliyorsunuz ki biz; 28 Ekim 2024 yılında kurulmuş, 14 aylık bir partiyiz. Önümüzdeki senelerin, milletimizin geçmiş yıllarından daha güçlü, daha kuvvetli, daha bolluk ve bereket içinde yaşayabileceği seneler olması için gece gündüz gayret ediyoruz.

Tüm Türkiye'de teşkilatlanmış, gece gündüz teşkilatlarında güçlü Türkiye için çalışan arkadaşlarıyla bütün memleketi kucaklamış bir hareket olarak, önümüzdeki sene de sizin için çalışmaya söz veriyoruz. Anahtar Parti; hukukun, Anahtar Parti özgürlüğün, Anahtar Parti demokrasinin, Anahtar Parti üretimin, Anahtar Parti öngörülebilir bir ülkenin, Anahtar Parti liyakatin, Anahtar Parti sorumlu siyasetin, ilkeli siyasetin, Anahtar Parti Türk milletinin güçlü geleceğinin; değerler etrafında kavga eden değil, değerlerle güçlenebilen memleketin; geçmişiyle kavgalı değil, geçmişinden kuvvet alıp geleceğe kuvvetle yükselebilmenin iradesini temsil eden partidir.

Anahtar Parti; geçmişi siyaseti kavga için değil, geçmişi ders çıkarmak için, siyaseti de millete hizmet etmek için imkan görenlerin partisidir. Bu hassasiyetle bir 14 ay geçirdik. Bundan sonra da aynı hassasiyetle, siyasetin güçlü geleceğini milletin kuvvetine dönüştürme hassasiyetimizle yol yürüyeceğiz. Seneniz güzel olsun, iyi seneleriniz olsun.

İçinde huzurla yaşayacağınız memleketimiz için gece gündüz mücadele edeceğiz. Türk milleti ilelebet payidar olsun, Cumhuriyetimiz ilelebet yaşasın; evlatlarımız bizim bulduğumuzdan çok daha güzel bir memlekette yaşayabilsin diye mücadele edeceğiz. Allah'a emanet olun, nice seneler diliyorum."