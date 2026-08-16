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Ağıralioğlu'ndan Hacı Bektaş Veli mesajı

Ağıralioğlu'ndan Hacı Bektaş Veli mesajı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, onun insanı merkeze alan, gönülleri birleştiren ve kardeşliği büyüten anlayışının bugün de millete örnek olmasını diledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Onun insanı merkeze alan, gönülleri birleştiren ve kardeşliği büyüten anlayışının bugün de milletimize örnek olmasını diliyorum" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından Hünkar Hacı Bektaş Veli'nin vefatının 755'inci yıl dönümüne ilişkin mesaj yayımladı.

Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Türk kültürünün ve Anadolu irfanının büyük temsilcisi, birlik, beraberlik, sevgi ve hoşgörü yolunun öncüsü Hünkar Hacı Bektaş Veli'yi Hakk'a yürüyüşünün 755. yıl dönümünde rahmet, saygı ve minnetle yad ediyorum.

Onun insanı merkeze alan, gönülleri birleştiren ve kardeşliği büyüten anlayışının bugün de milletimize örnek olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA
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