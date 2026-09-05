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Ağıralioğlu'ndan Filenin Sultanları'na final mesajı

Ağıralioğlu'ndan Filenin Sultanları'na final mesajı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 yenerek finale çıkan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı ve 'Haydi Sultanlar, kupaya' dedi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 2026 CEV Trendyol Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası yarı finalinde Sırbistan'ı 3-0 mağlup ederek finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kutladı. Ağıralioğlu, "Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesinde! Haydi Sultanlar, kupaya" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Sırbistan karşısında aldığı 3-0'lık galibiyetle Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselen A Milli Kadın Voleybol Takımı için sosyal medya hesabından tebrik mesajı yayımladı.

Ağıralioğlu, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Filenin Sultanları yine gururumuz oldu! Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan'ı geçerek finale yükselen millilerimizi yürekten kutluyorum. Şimdi sıra Avrupa'nın zirvesinde! Haydi Sultanlar, kupaya!"

Kaynak: ANKA
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