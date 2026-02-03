Yavuz Ağıralioğlu'ndan, Devlet Bahçeli'ye Tepki: "Siz Öcalan'a Umut Olacaksınız; Biz Milletimize Umut Olacağız"

(ANKARA)- Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" şeklindeki açıklamasına tepki göstererek, "Siz Öcalan'a; mahkeme kararlarına rağmen Ahmetlere ve Demirtaş'a umut olacaksınız. Kararınız net. Biz milletimize umut, devletimize kuvvet, ülkemize adalet, çocuklarımıza gelecek olacağız. Bizim de kararımız net" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısında yaptığı "Anadolu huzura, Öcalan umuda, Ahmetler makama ve Demirtaş yuvasına dönünceye kadar kararımız nettir" açıklamasına tepki gösterdi. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Siz öcalan'a; mahkeme kararlarına rağmen Ahmetlere ve Demirtaş'a umut olacaksınız. Kararınız net. Biz milletimize umut, devletimize kuvvet, ülkemize adalet, çocuklarımıza gelecek olacağız. Bizim de kararımız net."