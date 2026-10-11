Yavuz Ağıralioğlu, Manisa Akhisar'daki trafik kazası için başsağlığı ve şifa diledi

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı, yaralılara ise acil şifa diledi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda şunları kaydetti:

"Manisa'nın Akhisar ilçesinde meydana gelen trafik kazasını çok büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet; ailelerine, yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyor, tedavi gören tüm vatandaşlarımızın bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını temenni ediyorum. Başımız sağ olsun..."

Kaynak: ANKA