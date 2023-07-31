Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, nesli tehlike altında olan yavru saz kedisini koruma altına aldı. Yavru saz kedisinin bakım ve tedavisi yapılarak sağlığına kavuşturulduktan sonra doğal yaşam alanına bırakılacak.

Yavru saz kedisi "Şırdan" emin ellerde

ANKARA - Doğa Koruma Milli Parklar Genel Müdürlüğü, bitkin halde bulunan nesli tehlike altında türler arasında bulunan yavru saz kedisini koruma altına alındı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, "Şırdan" ismini koydukları ülkemizde nesli tehlike altında türler arasında olan yavru saz kedisinin görüntülerini paylaştı. İhbar sonucunda doğada bitkin halde bulunan yavru saz kedisinin koruma altına alındığı belirtilirken, "Araba çarpması sonucu annesini kaybeden yavru saz kedisi, ivedi bir şekilde Şırnak Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon birimine getirilerek bakım ve tedavisi gerçekleştirildi. Şefkatli ve özverili bakımı sayesinde hızla sağlığına kavuştu. DKMP çalışanlarımızın "Şırdan" adını verdiği yavru saz kedisi doğada hayatta kalabilecek erginliğe ulaştıktan sonra tekrar yaşam alanına bırakılacak" ifadeleri kullanıldı.