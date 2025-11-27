Haberler

Yavru Ayı Tedavi Edildi, Doğal Hayatına Kavuşacak

Yavru Ayı Tedavi Edildi, Doğal Hayatına Kavuşacak
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunan yavru ayının tedavisi tamamlandı. Gıda olarak elma, armut ve havuç gibi meyvelerle beslenen ayı, sağlığına kavuşarak doğal ortamına bırakılacak.

KARS'ın Sarıkamış ilçesinde yol kenarında bitkin halde bulunup, Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne getirilen yavru ayının tedavisi tamamlandı. Elma, armut, havuç, hurma gibi meyvelerle beslenen ve sağlık durumu iyi olan yavru ayı doğal hayatına bırakılacak.

Sarıkamış'a bağlı Bozat köyü yakınlarında yol kenarında bitkin halde uyuyan ayıyı gören köylüler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bölgeye giden Sarıkamış Allahuekber Dağları Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yavru ayıyı uyutarak Kars Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Yaban Hayatı Koruma, Kurtarma, Rehabilitasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne götürdü. 8 ya da 9 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayı, özel bir bölümde bakıma alındı. Tedavisi süren yavru ayı, bir taraftan da elma, armut, havuç, hurma gibi meyvelerle beslendi. Sağlık durumu her geçen gün iyiye giden yavru ayı bir süre sonra doğal ortamına bırakılacak.

'GENEL DURUMU İYİ'

Yabani Hayvan Hastalıkları ve Ekolojisi Ana Bilim Dalı Doktor Öğretim Üyesi Burak Büyükbaki, ayının merkeze getirildiğinde 30 kilogram ağırlığında olduğunu ve yumuşak doku zedelenmesine bağlı arka ayaklarda güç ve fonksiyon kaybı tespit edildiğini söyledi. Radyoloji muayenesinde herhangi bir ortopedik hasarın bulunmadığını belirten Büyükbaki, "Ne kadar süre bulunduğu bölgede kaldığı bilinmediğinden, bir vücut kondisyon düşüklüğü vardı. Buna bağlı olarak hareketlerde sıkıntı, kondisyonda koordinasyon bozukluğu gibi bulgular vardı. Ciddi bir açık yaralanması yoktu, sadece kas zedelenmesi vardı. Getirildiği günden itibaren hayvana yoğun şekilde haftalık medikal tedavi uygulandı. Bir haftanın ardından medikal tedaviyi kestik, rehabilitasyona aldık. Şu an bakım beslemesi devam ediyor. Genel durumu gayet iyi, tamamen sağlığına kavuştu diyebiliriz" diye konuştu.

Büyükbaki, tedavi sürecinin Tarım ve Orman Bakanlığı ile koordineli sürdürüldüğünü bildirdi. Elma, armut, havuç, hurma gibi meyveleri beslenmede kullandıklarını belirten Büyükbaki, "Diyetlerini oluşturup, günlük olarak veriyoruz. Gayet sağlıklı, gayet keyifli ama tabii ki her kapalı ortam yabani hayvanlar için esaret oluşturur. Ne kadar oluşturursa da o kadar keyfi yerinde diyebilirim. Doğaya döndükten sonra çok daha keyifli olacak" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Papa 14. Leo, Ankara'da! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim

Türkiye'ye ayak bastı! İşte ilk görüntüler ve karşılayan isim
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu
Bakan Tunç'tan 11. Yargı Paketi açıklaması: Kovid düzenlemesi bir af değil

11. Yargı Paketi Meclis yolunda! Bakan Tunç'tan "Af" açıklaması geldi
Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB'den açıklama geldi

Türk askeri Ukrayna'ya mı gidecek? MSB açık kapı bıraktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Mbappe hayret içinde kaldı! Xabi Alonso Arda Güler'den maç sonu özür diledi

Arda'dan özür dilettiren asist
Babasının küllerini Anfield çimlerine döktürdü

Eline alıp döktüğü şeyi tahmin edemezsiniz
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
ABD'yi ayağa kaldıran saldırı! Trump'tan 500 ilave Ulusal Muhafız hamlesi

Saldırganın kimliğini açıklayan Trump, Pentagon'a talimatı verdi
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
İBB davasında tarih karmaşası

İBB davasında tarih karmaşası
Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor! Ölü sayısı 44'e yükseldi, 279 kişi kayıp

4 bin kişi yaşıyordu! Dev sitedeki yangında bilanço ağırlaşıyor
Cani koca uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini tüfekle öldürdü

Uzaklaştırma kararı bittiği gibi eşini vahşice öldürdü
Şehir diken üstünde! Doğal gaz patlaması sonucu 2 ev çöktü

Halk diken üstünde! Şehirdeki patlama ortalığı savaş alanına çevirdi
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.