Yatağan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı

Yatağan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.

KONTROL ALTINA ALINDI

Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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