Yatağan'daki Yangın Kontrol Altına Alındı
Muğla'nın Yatağan ilçesinde Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Yangın sonucunda yaklaşık 5 hektar alan zarar gördü.
KONTROL ALTINA ALINDI
Muğla'nın Yatağan ilçesi Stratonikeia Antik Kenti yakınlarındaki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan yaklaşık 2 saatlik müdahalesi ile kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında, yaklaşık 5 hektar alanın zarar gördüğü belirtildi.
Fırat AKAY/BODRUM (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel