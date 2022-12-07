Yasref Rafinerisi Çin-Suudi Enerji İşbirliğine İyi Bir Örnek Oldu

Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'in batı kıyısında yer alan Yanbu şehri, gelişmiş petrokimya endüstrisi ile ünlü.Çin'in en büyük petrol rafinerisi Sinopec ile Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun ortaklaşa kurduğu Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi (Yasref) burada bulunuyor.

Suudi Arabistan'da Kızıldeniz'in batı kıyısında yer alan Yanbu şehri, gelişmiş petrokimya endüstrisi ile ünlü.

Çin'in en büyük petrol rafinerisi Sinopec ile Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'nun ortaklaşa kurduğu Yanbu Aramco Sinopec Rafineri Şirketi (Yasref) burada bulunuyor.

Yasref, sorunsuz çalışması, ileri teknolojisi ve yüksek verimliliği ile yıllar içinde Çin ile Suudi Arabistan arasındaki enerji işbirliğine güzel bir örnek oluşturdu.

SES (İngilizce): SAMEER, Aramco çalışanı:

"Çin teknolojide kendini ispatlamış bir ülke. Her şeyi onlar yapıyor. Hep birlikte büyük bir başarı hikayesi ortaya koyabiliriz ve Suudiler olarak çok şey kazanabiliriz. Sinopec ve Suudi Aramco temsilcileri olarak sıfırdan başladık. Tüm şirketi burada kurduk, sadece inşaat ve devreye alma prosedürlerini değil, aynı zamanda orijinal tasarımı bile çok esnek hale getirecek şekilde değiştirdik. Son bir yıldır ekonomi, rafineri işini gerçek anlamda destekliyor. Uygulamanın faydasını gerçekten hissetmeye başlıyoruz. Bu alanda Sinopec ve Saudi Aramco olarak birlikte çalışmanın faydasını gerçekten hissetmeye başlıyoruz."

Bu yılın Ağustos ayında Aramco ve Sinopec, ortak girişimler yoluyla uzun vadeli işbirliklerini derinleştirmek için bir mutabakat zaptı imzalamıştı.

İki şirket, Çin'in Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Suudi Arabistan'ın Vizyon 2030 projelerinde canlılığı artırmak ve yeni ilerlemeler kaydetmek için birlikte çalışacak.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri, Suudi Arabistan'ın Yanbu şehrinden bildiriyor.

(XHTV)