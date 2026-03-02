Haberler

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi arasında iş birliği protokolü

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi için iş birliği protokolü imzaladı. Proje, yaşlıların refahını artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile 'Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü' imzaladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün, Gaziantep Büyükşehir Belediyemiz ile Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Projesi İş Birliği Protokolü'nü imzaladık. Bu adım ile şehrimize kazandıracağımız yeni hizmet binamızın temelini atıyor, büyüklerimizin refahını ve sosyal hayata katılımını artıracak çalışmaları yaygınlaştırıyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Fatma Şahin başta olmak üzere hayata geçirdiğimiz iş birliğinde emeği bulunan herkese teşekkür ediyorum. Protokolümüzün Gaziantep'imize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
