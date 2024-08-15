Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı'na güven mektubunu sundu

(ANKARA) - Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan Yasin Ekrem Serim, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi olarak atanan, Cumhurbaşkanı başdanışmanı ve Halkbank Yönetim Kurulu üyesi Maksut Serim'in oğlu eski Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim, bugün KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'a güven mektubunu sundu. KKTC Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Serim' in Cumhurbaşkanlığı'nda askeri törenle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Cumhurbaşkanı Tatar'ın Serim'i kabulde Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Okan Donangil hazır bulundu. Büyükelçi Yasin Ekrem Serim Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a güven mektubunu sundu" ifadelerine yer verildi.

Serim'e yeni görevinde başarılar dileyen Tatar, KKTC ve Kıbrıs Türkü'nün gelişmesine yönelik haksız ambargo, izolasyon ve kısıtlamaların uygulandığını belirterek, "Yaşanan bu sıkıntılara rağmen, Kıbrıs Türkü olarak, bir aşamaya geldik. Türkiye Cumhuriyeti'nin desteği ile buradaki yapıyı güçlendirmek, refah ve huzuru artırabilmek ve gelecek nesillere hakettikleri yaşamı sunabilmek, en büyük görevimiz ve sorumluluklarımızdandır. Sizlerle birlikte, KKTC'nin kalkınması ve gelişmesi için önemli hizmetlerde bulunacağız ve bunu başaracağız" ifadelerini kullandı.

Serim ise konuşmasında Türkiye'nin KKTC'nin her anlamda yanında olduğunu ve olmaya devam edeceğini belirterek Kıbrıs Türklerinin, KKTC çatısı altında, kendi bayraklarının gölgesinde güvenle yaşadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Eylül 2022'de BM Genel Kurulu'nda, KKTC'nin tanınmasına yönelik yaptığı çağrının tarihi bir çağrı olduğunu kaydeden Serim, "Bizler, yılmadan bu çağrıyı yinelemeye ve takipçisi olmaya devam edeceğiz. Hayatımın belli bir döneminde KKTC'de yaşamış ve eğitim görmüş biri olarak, bana verilen görevin onuru ve üstlendiğim sorumluluğun bilincinde olarak çalışacağımdan şüpheniz olmasın" dedi.

Doğrudan temas, doğrudan uçuş ve doğrudan ticaret gibi KKTC'nin hak ve menfaatleri için bu zamana kadar zulme uğramış Kıbrıs Türklerinin hak ettiği tüm alanda durmadan çalışacağını ve bu yolda kararlılıkla devam edeceğini belirten Serim, "KKTC'nin hakettiği her alanda, aydınlık yarınlara ulaşması için gayret ve çabamla çalışacağıma emin olabilirsiniz" dedi.