Yashar lideri Eisenkot, Ebu Şehade'nin adaylığını engelleme girişimine destek verdi

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İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu'nun en güçlü rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, aşırı sağcı Yahudi Gücü Partisi'nin İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Balad Partisi'nin lideri Sami Ebu Şehade'nin seçimlere girmesini engelleme girişimine destek verdi.

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, Eisenkot, Ebu Şehade'nin "terörü" desteklediğini ileri sürerek 27 Ekim'deki parlamento seçiminde aday olmasını engellemek için aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün Merkez Seçim Komisyonu'na yaptığı başvuruyu destekledi.

Ebu Şehade'nin Hamas'ın 7 Ekim 2023'te gerçekleştirdiği sürpriz saldırıyı bir gün sonra yayımladığı bir yazıyla desteklediğini iddia eden Eisenkot, bunun seçimlere katılımın yasaklanması için "makul bir gerekçe" olduğunu savundu.

Seçim anketlerinde baraj altında görünen Mavi-Beyaz Partisi lideri Benny Gantz da Merkez Seçim Komisyonu üyelerinin aşırı sağcı Yahudi Gücü'nün başvuru dilekçesi lehine oy kullanacağını söyleyerek Filistinli siyasetçi Ebu Şehade'nin adaylığının düşürülmesine destek verdi.

İsrail Başsavcısı Gali Baharav-Miara ve Devlet Savcısı Amit Aisman ise yaptıkları ortak açıklamada, Yahudi Gücü Partisi'nin Ebu Şehade'nin adaylığının düşürülmesine ilişkin provokatif girişiminin "ciddi bir şekilde değerlendirilmesi" gerektiğini savundu.

Ebu Şehade, 8 Ekim 2023'te yayımladığı bir yazıda 7 Ekim'i "askeri, siyasi ve stratejik açıdan önemli tarihi bir olay" olarak nitelemiş ve "küçük, kuşatılmış Gazze bunu bu ölçekte başardıysa, başkaları da bunu daha etkili ve kolay bir şekilde yapabilir" ifadelerine yer vermişti.

Ortak Liste'den girişime destek veren muhalefete sert tepki

Ortak Liste'nin liderliğini yürüten Yusuf Cabirin, Ebu Şehade'nin seçimlerde yarışmasının engellenmesini destekleyen muhalefet liderlerini eleştirerek "Arap kamuoyunun temsilcilerini meşruiyetten mahrum etme kampanyasının bir parçası olup sağcı hükümeti değiştirmekten bahsedemezsiniz." ifadelerini kullandı.

Yahudi Gücü Partisi'nin söz konusu girişimini "faşist" olarak nitelendiren Cabirin, demokrasiyi savunan hiç kimsenin Ortak Liste'den bir adayı diskalifiye etme girişimine yardım eli uzatmayacağının altını çizdi.

Cabirin, açıklamasına sert tepki gösterdiği Eisenkot'u, Ben-Gvir'in "ırkçı ve anti-demokratik politikalarına karşı savaşmak" yerine bunlara meşruiyet kazandırdığını vurguladı.

Ebu Şehade'den adaylığının düşürülmesi girişimlerine tepki

Balad Partisi lideri Sami Ebu Şehade, 27 Ekim seçimlerinde adaylığının düşürülmesi yönündeki girişimlere sert tepki gösterdi.

Ebu Şehade, Ben-Gvir'e atıfta bulunarak "Terörü teşvik suçundan hüküm giymiş hiç kimse ve hiçbir ırkçı, daha iyi bir geleceğe doğru yürüdüğüm yolda beni alıkoyamaz." ifadesini kullandı.

Ben-Gvir, 2007'de "ırkçılık ve terör örgütünü desteklemek" suçundan hüküm giymişti.

Bazı muhalefet liderlerinin "sandık başında Arap sesini susturmaya yönelik gayrimeşru girişime ortak olma kararı aldığını" belirten Ebu Şehade, "Sağın soluk bir kopyası olmaya çalışmak size daha önce yardım etmedi, şimdi de yardım etmeyecektir. Demokrasi için mücadele ettiğini iddia edenler, Arap azınlığın sesinin diskalifiye edilmesini destekleyemez." dedi.

Aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir liderliğinde Yahudi Gücü Partisi, 16 Eylül'de Merkez Seçim Komitesi'ne Balad lideri Sami Ebu Şehade'nin seçimlere katılımının engellenmesi için resmen başvuruda bulunmuştu.

Kaynak: AA