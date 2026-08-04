Yasemin Minguzzi'den Meclis'teki Engellemeye Sert Tepki

(ANKARA) - 15 yaşında bıçaklanarak öldürülen Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, çocuk suçluluğunun önlenmesi ve çocuk failler bakımından ceza indiriminin sınırlandırılmasını öngören kanun teklifinin görüşmeleri sırasında yoklamaya katılmayarak Meclis'in kapanmasına neden olan milletvekillerine tepki gösterdi.

Yasemin Minguzzi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Oğlumu kaybettikten sonra tek derdim, bir daha hiçbir annenin bu acıyı yaşamaması. Çocuk suçluluğunu önleyecek, katil çocuklara indirim kapısını kapatacak kanun teklifine 'karşıyız' deyip, orada olduğunuz halde yoklamaya katılmayarak Meclis'i kapatanlar. Sizin için parti hesabı, bizim için çocuklarımızın canı. Bu engellemeyi unutmayacağız. Bu oyunu da unutmayacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA