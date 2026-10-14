Yaşar Seyman, CHP Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu MYK üyeliğine getirildi

Yaşar Seyman, CHP Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu MYK üyeliğine getirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP Parti Meclisi'nin kararı doğrultusunda Yaşar Seyman, Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi. Karar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplanan Parti Meclisi'nde alındı.
(ANKARA) - Yaşar Seyman, CHP PM'nin aldığı karar doğrultusunda Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında bugün toplanan Parti Meclisi'nde alınan karar ile Yaşar Seyman Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Merkez Yönetim Kurulu üyeliğine getirildi.
Kaynak: ANKA
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