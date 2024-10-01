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Yaşar Kemal'in 'Ağrı Dağı Efsanesi' Tiyatroda Yeniden Sahnelendi

Yaşar Kemal'in 'Ağrı Dağı Efsanesi' Tiyatroda Yeniden Sahnelendi
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Türk edebiyatının önemli eserlerinden biri olan Yaşar Kemal'in 'Ağrı Dağı Efsanesi', İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından 36 yıl sonra sahneye uyarlandı. İlk gösterimi Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirilen oyunda, çeşitli sanatçılar rol aldı ve oyun toplamda 2 saat 45 dakika sürdü.

Türk edebiyatına damgasını vuran Yaşar Kemal'in 1970'te yayımladığı "Ağrı Dağı Efsanesi", 36 yıl sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları tarafından yeniden sahneye uyarlandı.

Yiğit Sertdemir'in uyarlayıp yönettiği oyunun ilk gösterimi, orkestra eşliğinde Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Dramaturgisini Sinem Özlek, müziğini Oğuzhan Balcı, dekor tasarımını Barış Dinçel, kostüm ve kukla tasarımını Candan Seda Balaban, ışık tasarımını Osman Aktan, ses tasarımını Gökhan Suna, koreografisini Senem Oluz ile Özge Midilli ve müzik direktörlüğünü Burçak Çöllü'nün yaptığı 2 perdelik oyun, 2 saat 45 dakika sürdü.

Fotoğraflarını Sadi Ayan'ın çektiği oyunda Arda Alpkıray, Ayşe Günyüz Demirci, Besim Demirkıran, Can Tarakçı, Cihan Kurtaran, Emrah Can Yaylı, Emre Yılmaz, Ertan Kılıç, Hakan Örge, Murat Üzen, Özge Midilli, Serkan Bacak, Uğur Dilbaz, Yeliz Şatıroğlu ve Zeynep Ceren Gedikali rol aldı.

Yaşar Kemal'in destan, masal ve roman özelliklerini gösteren önemli eseri "Ağrı Dağı Efsanesi", yayımlanışının 18. yılında 1988-89 sezonunda İstanbul seyircisiyle buluşmuştu.

Ali Taygun'un yönettiği oyunda Mustafa Alabora, Adnan Altay, Mustafa Aslan, Tuncay Atayata, Metin Çekmez, Nuri Ergün, Erdoğan Gemicioğlu, Saltuk Kaplangı, Gökhan Mete, Naşit Özcan, Ahmet Uz, Aliye Uzunatağan, Avni Yalçın, Erhan Yazıcıoğlu ve Aytaç Yörükaslan rol almıştı.

"Ağrı Dağı Efsanesi", 2-5 Ekim ve 9-12 Ekim'de Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi yeniden sahnelenecek.

Kaynak: AA / Ömer Faruk Yıldız - Güncel

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