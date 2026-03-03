Haberler

Bakan Güler, Birleşik Krallık Savunma Bakanı Healey ile Görüştü

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı John Healey ile yaptığı telefon görüşmesinde ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında değerlendirmelerde bulundu.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İngiliz mevkidaşı John Healey ile telefonda görüşerek, ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Birleşik Krallık Savunma Bakanı John Healey bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ve bölgesel savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulunuldu" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
