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Bakan Güler ve Fidan, MSB'de bir araya geldi

Bakan Güler ve Fidan, MSB'de bir araya geldi
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Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun da katılımıyla bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede savunma ve dış politika konularının ele alındığı belirtildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Güler ve Fidan'ın görüşmesinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu da yer aldı.

Kaynak: ANKA
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