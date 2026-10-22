Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Yaşar Güler, Gambiya Savunma Bakanı Joof'u Ankara'da törenle karşıladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof'u Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı. Ulusal marşların ardından Joof onur kıtasını selamladı, bakanlar tören sonrası basına kapalı görüştü.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof ile bir araya geldi.

Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Joof'u Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.

İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Joof, onur kıtasını selamladı.

Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü

Kaynak: AA
Trump'tan İran'a üstü kapalı mesaj: Öyle ya da böyle yakında bir şey olacak

Trump'tan dünyayı tedirgin eden İran mesajı! "Öyle ya da böyle..."

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Survivor ikincisi Nagihan Karadere yüzünü ve boynunu gerdirdi: Barbie gibi olacağım

Estetik işlemlere 750 bin TL harcamıştı: Yine bıçak altına yattı
Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına milyonlar girdi

Galatasaray Fransa’da kazandı, kasasına çuval çuval para girdi
Araç sahiplerine müjde! İkinci indirim de pompaya yansıdı

Tüm hesaplar bir gecede sil baştan değişti
Adriana Lima’nın son görüntüsü korkuttu! 80 kilodan 45 kiloya düştü

Ünlü modelin son görüntüsü korkuttu! 45 kiloya düştü
Komşuda kızıl bayraklar yükseldi! Binlerce kişi soluğu sokaklarda aldı

Komşuda dikkat çeken görüntü! Binler kızıl bayraklarla sokağa indi
Arda Güler alev almaya devam ediyor! Son 3 maçta 4 gole katkı

Harikasın çocuk harika! Tüm dünya Arda'nın şovunu izledi
Dünyayı korkutan açık! Devlet siteleri bir bir kapanıyor

Dünya diken üstünde! Bir bir kapatıyorlar