Yaşar Güler, Gambiya Savunma Bakanı Joof'u Ankara'da törenle karşıladı

Yaşar Güler, Gambiya Savunma Bakanı Joof'u Ankara'da törenle karşıladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof'u Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı. Ulusal marşların ardından Joof onur kıtasını selamladı, bakanlar tören sonrası basına kapalı görüştü.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gambiya Cumhuriyeti Savunma Bakanı Baboucarr Ousmaila Joof ile bir araya geldi.
Güler, resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Joof'u Bakanlık'ta resmi törenle karşıladı.
İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Joof, onur kıtasını selamladı.
Bakanlar, törenin ardından basına kapalı görüştü
Kaynak: AA