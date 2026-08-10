Haberler

Bartın'da Rüzgar Nedeniyle Sahillerde Denize Girmek Yasaklandı

Bartın'da Rüzgar Nedeniyle Sahillerde Denize Girmek Yasaklandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı.

BARTIN'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle tüm sahillerde denize girmek yasaklandı. Dün yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 37 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kentte kuvvetli rüzgar nedeniyle dün ve bugün 59 kilometrelik sahil şeridindeki 19 plajda denize girmek yasaklandı. Hava sıcaklığının 29 derece olduğu kentte, mavi bayraklı İnkumu'da cankurtaran kulelerine kırmızı bayrak çekildi. Cankurtaranlar az sayıda denize giren vatandaşları uyararak, sudan çıkmalarını sağladı. Bugün İnkumu'na gelen bazı tatilciler dalga boyunun 1,5 metreye ulaştığı alanlarda cankurtaranların uyarılarına rağmen denize girmeye devam ettikleri görüldü. Yasağa rağmen girdikleri denizde boğulma tehlikesi geçiren 3 kilometrelik kumsalı bulunan İnkumu'ndaki 32, İl özel idaresine bağlı 7 sahildeki 5 kişi cankurtaranlar tarafından kurtarıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Etimesgut Belediyesi'nde başkanvekili belli oldu

Etimesgut'ta çekişmeli seçim! Başkanvekili 4. turda belli oldu
Güney Amerika ülkesinde 7.4 büyüklüğünde deprem! Tsunami uyarısı verildi

Güney Amerika ülkesinde şiddetli deprem! Tsunami uyarısı verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özkan Yalım'ın araçları satışa çıkardı! İşte 26 araba için istenen bedel

Özkan Yalım'ın araçları satışta! İşte 26 araba için istenen bedel
Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı

Fotoğraf için sahneye çıktı, bir anda dudağına yapıştı
Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor! En çok satan modeli üretecek

Otomotiv devi 26 yıl sonra Türkiye'ye dönüyor
TBMM’de 'Terörsüz Türkiye' için büyük uzlaşı: Bahçeli, Özgür Özel’in konuşmasını alkışladı

"Terörsüz Türkiye" için büyük uzlaşı: Konuşması biter bitmez alkışladı
Kim Kardashian’ın 60 milyon dolarlık evinde akılalmaz olay! Hırsız bakın ne yaptı

Kim Kardashian’ın lüks evinde akılalmaz olay! Sonrası şaşırttı
Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı

Ünlü model partide sınırları zorladı! Yaptığı hareket şaşırttı
Cumhurbaşkanına suikast timindeki kardeşe yataklık etti: FETÖ'cü hainin ablası adliyede

FETÖ'cü hainin ablası için yolun sonu