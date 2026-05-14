MSB'den haftalık bilgilendirme toplantısı

MSB: Son bir haftada hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1'i terör örgütü mensubu 258 kişi yakalandı, 1344 kişi ise hududu geçemeden engellendi.

MSB: 1 Ocak'tan bugüne sınırlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 2 bin 944 oldu, engellenen kişi sayısı da 29 bin 194'e ulaştı.

MSB: (Belçika Savunma Bakanı'nın ziyaretine ilişkin) Belçika Savunma ve Dış Ticaret Bakanı ile Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği görüşmede; ikili ve bölgesel güvenlik konuları görüşülmüş, savunma sanayii alanındaki iş birliği imkanları ele alınmıştır. Görüşmelerin ardından, imzalanan 'Niyet Mektubu' ile iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir.

MSB: (Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin) Denizlerimizdeki yetki alanlarımızdaki sorumlulukları belirleyecek ve iç hukuk mevzuatımızdaki eksiklikleri giderecek çerçeve bir yasa niteliğindedir.Söz konusu kanun çalışmalarına Bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı