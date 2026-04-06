Tokat merkezli 12 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 64 gözaltı

TOKAT merkezli 12 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık iddiasıyla 64 şüpheli gözaltına alındı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından soruşturma kapsamında Tokat merkezli, Sivas, Samsun, Antalya, Malatya, Mardin, Mersin, Adana, İzmir, Aydın, Çankırı ve Manisa'da eş zamanlı baskınlar yapıldı. 'Yasadışı bahis, suç örgütü kurma, nitelikli dolandırıcılık ve suçtan elde edilen gelirin aklanması' suçlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 64 kişi yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyale el konuldu. Şüphelilerden 2'si sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

İşlemleri tamamlanan 40 şüpheli de bugün Tokat Adliyesi'ne sevk edildi. 22 şüphelinin ise emniyetteki sorgusunun devam ettiği öğrenildi.

