Mersin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 15 tutuklama

Mersin merkezli düzenlenen operasyonla birlikte Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te yasa dışı bahis oynatan 18 şüpheli gözaltına alındı. 15 şüpheli tutuklandı.

MERSİN merkezli Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep'te düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı, 15'i tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 18 şüphelinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Mersin, Afyonkarahisar, Diyarbakır, Gaziantep'te 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. 18 şüpheli, gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 23 adet cep telefonu, 21 adet sim kart, 1 adet USB bellek, 2 adet bilgisayar, 22 adet banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 18 şüpheliden 15'i çıkartıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
