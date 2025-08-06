YAŞ'ta Terfiler ve Yeni Atamalar

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararlarına göre, 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararlarına göre, 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olmak üzere; 32 general ve amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general ve amiralliğe yükseltildi. 29 generalin görev süreleri 1 yıl, 478 albayın görev süreleri ise 2 yıl süre ile uzatıldı. 2 general yaş haddi nedeniyle 1 Eylül 2025 tarihinden, 43 general ve amiral kadrosuzluk nedeniyle 30 Ağustos 2025 tarihinden geçerli olarak emekliye sevk edildi.

GÜRAK, EMEKLİYE SEVK EDİLDİ

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken, yerine Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu atandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na ise 1'inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin Tokel getirildi. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu'nun görev süreleri 1 yıl uzatıldı. 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332'ye çıkacak.

TERFİLER

Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Bahtiyar Ersay orgeneralliğe; Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Korgeneral Rafet Dalkıran orgeneralliğe; Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tümgeneraller İlkay Altındağ, Sebahattin Kılınç, Rasim Yaldız, Fedai Ünsal, Muammer Alper, Tuncay Altuğ ve Ahmet Kurumahmut korgeneralliğe; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümamiral Rafet Oktar koramiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda Tümgeneral Ergin Dinç korgeneralliğe, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Aydın Kılıç, Süleyman Akbay, Tolga Genç, Gökhan Çelik, Levent Sabahattin Güldağı, Cem Kamil Sağcan, Nurettin Hakan Büyükçulha, Soner Oruçoğlu, İlker Ertuğrul, Sebahattin Kalkan, Ümit Durmaz, Eray Üngüder, Osman Akyıldız, Ercan Eroğlu ve Ahmet Hamdi Ataç tümgeneralliğe, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğamiraller Mehmet Savaş Eser, Aziz Bakıoğlu ve Timur Yılmaz tümamiralliğe, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda tuğgeneraller Ertan Uzun, Vedat Öncel ve Serkan Gökhan Can tümgeneralliğe terfi ettirildi.