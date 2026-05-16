Ankara'da 27 kilogram esrar ele geçirildi; 4 gözaltı
Ankara'da yarış atı taşıma aracında düzenlenen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı.
YARIŞ ATI TAŞIMA ARACINA OPERASYON
Ankara'da 4 kişinin gözaltına alındığı operasyona ilişkin detaylar ortaya çıktı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, yarış atı taşıma aracı takibe alındı. Kovalama sonucu durdurulan araçta, yarış atlarının taşındığı kabin içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi.
Caner ÜNVER/ANKARA,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı