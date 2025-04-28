Yarınki Feribot Seferleri İptal Edildi
Çanakkale Boğazı'ndaki kötü hava koşulları nedeniyle GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal etti.
YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.
Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel