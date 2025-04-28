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Yarınki Feribot Seferleri İptal Edildi

Yarınki Feribot Seferleri İptal Edildi
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Çanakkale Boğazı'ndaki kötü hava koşulları nedeniyle GESTAŞ, Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm feribot seferlerini iptal etti.

YARINKİ FERİBOT SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firması, Ege Denizi'nin kuzeyindeki fırtına nedeniyle Kabatepe- Gökçeada ve Geyikli- Bozcaada hattında yarın yapılması planlanan tüm feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Nazif Cemhan ŞEN / ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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