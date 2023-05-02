YARIM ASIRLIK SİPSİ USTASININ 'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ' OLMASI TEKLİF EDİLDİ

Burdur'da yarım asırdan fazla süredir sipsi imalatı ve icrası yapan Hüseyin Demir'in (63), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Listesi'ne alınması için müracaatta bulunuldu.

Burdur'da yarım asırdan fazla süredir sipsi imalatı ve icrası yapan Hüseyin Demir'in (63), Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Listesi'ne alınması için müracaatta bulunuldu. Hüseyin Demir, "Tüm amacım sipsi konusunda doğru bilgilerin gelecek nesillere aktarılması" dedi.

Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, kentte yaklaşık 55 yıldır sipsi imalatı ve icrası yapan Hüseyin Demir'in 'yaşayan insan hazinesi' olarak Somut Olmayan Kültürel Miras Envanter Listesi'ne alınması için Kültür ve Turizm Bakanlığı'na müracaatta bulundu. 1968 yılında başlayan sipsi imalatı ve icracılık serüveninin son aşamasına geldiğini söyleyen Hüseyin Demir, "Yaşayan insan hazinesi adayı olarak Burdur Kültür ve Turizm İl Müdürlüğümüz tarafından dosyamız hazırlanmış ve şu anda bakanlıkta onay aşamasında" dedi.

Bu konunun kendisini son derece mutlu ettiğini aktaran Hüseyin Demir, "Bunun bir önceki aşaması Dirmil sipsisine coğrafi işaret almaktı, onu başardık. Bütün amacım sipsi konusunda doğru bilgilerin gelecek nesillere aktarılması. Çocuklarımıza bırakabileceğim en güzel mirasımız bu" diye konuştu.

11 UNSUR KAYIT ALTINA ALINDI

Diğer yandan Burdur Somut Olmayan Kültürel Miras İl Tespit Komisyonu'nca dosyaları hazırlanarak değerlendirilmesi amacıyla Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğü'ne sunulan 11 unsur, bakanlıkça uygun görülerek Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanter Listesi'nde kayıt altına alındı. Bunlar Alaca Dokumacılığı, Sipsi Yapımcılığı, İkitelli Kozağaç Curası Yapımcılığı, Serenler Zeybeği, Kütük Atma, Düğün Gecesi Eğlencesi/Maşala, Yünüm, Boğaz Havası- Boğaz Hadası, Teke Zortlatması, Ceviz Ezmesi Geleneği ve Burdur Şiş oldu. (DHA)