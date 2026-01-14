Haberler

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır mesleğini sürdürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Malatya'da ahşap ustası Mikail Fırat, ağaç kütüklerini sanata dönüştürüyor. Atölyesinde sıfır atık anlayışını benimseyerek çevreye duyarlı ürünler üretiyor ve geleneksel el sanatlarını yaşatmaya çalışıyor.

Malatya'da ahşap ustası yarım asırdır, ağaç kütüklerini sanata dönüştürüyor.

Sanat Sokağı'ndaki iş yerinde ağaç kütüklerini işleyerek onlara şekli veren ahşap ustası Mikail Fırat, atölyesine gelen ziyaretçilere sanatını anlatıyor.

Sıfır atık anlayışını benimseyen Fırat, kullanılmayan odun ve ahşap parçalarını değerlendirerek sanatsal ürünlere dönüştürüyor ve çevreye duyarlı üretimiyle de örnek oluyor.

Fırat, kültürel mirasın yaşatılmasına büyük önem verdiğini, geleneksel el sanatlarını atölyesinde yaşatmaya çalıştığını belirterek, atölyesine gelenlerle ahşap sanatı üzerine fikir alışverişi yapmanın bu işin en güzel yanlarından biri olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA / Ramiz Akar - Güncel
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor

Fenerbahçe'de beklenmedik ayrılık! Takımın bel kemiği gidiyor
AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santimetre olacak

AKOM tarih verip uyardı: İstanbul'da kar kalınlığı 10 santim olacak
Muslukları altından! Dünyaca ünlü ismin taşınmayı düşündüğü malikane olay oldu

Dünyaca ünlü ismin malikanesi olay oldu
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Osimhen ve En-Nesyri karşı karşıya: Afrika Uluslar Kupası'nda final bileti savaşı

Alarmları kurun! Bu akşam rakip olacaklar
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak

Fenerbahçe'de bir ilk yaşanacak! Saran, Koç, Yıldırım...